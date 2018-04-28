Литовским политикам и депутатам запретили въезд в Россию

Москва в ответ на действия Литвы, чтобы "не оставаться в долгу", запретила въезд депутатам, политикам и политологам Литвы.

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", - сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД РФ подчеркнули, что "российский "стоп-лист" остается открытым", поэтому в него намерены в будущем вносить новые персоналии.

Напомним, ранее власти Литвы опубликовали черный список из 49 россиян, куда, среди прочих, попали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, которым запрещен въезд на территорию государства. Вильнюс принял аналог "закона Магнитского", уже действующего в США, Великобритании, Канаде и Эстонии.

Как ранее сообщалось, европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочки. Данные санкции поддержала и Литва.