В Польше статуя Христа с wi-fi оскорбила чувства верующих

В польском городе Свебодзин самая большая в мире статуя Иисуса Христа была оснащена оборудованием для распространения интернет-сигнала.

Однако, по информации Fakt24, антенны экстренно начали демонтировать.

Отмечается, что контракт с провайдером в 2016 году подписал приходской священник, чтобы обеспечить бесплатное видеонаблюдение и доступ в интернет для приходов, паломников и туристов рядом со статуей. На верхушку 33-метровой статуи было установлено оборудование.

Инициатива священника не пришлась по душе епископу, который распорядился все оснащение с монумента убрать. В епархии заявили, что wi-fi около статуи Христа оскорбляет чувства верующих и заверили, что все будет демонтировано до 10 мая.

Напомним, в Нидерладнах в городе Утрехт на колоколах Домского собора прозвучали мелодии ушедшего из жизни 28-летнего шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii. Фрагменты песен музыканта прозвучали на колоколах 112-метровой башни храма, датированного 13-14 веком.