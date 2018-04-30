Политолог оценил вероятность бунта российских олигархов против Путина

Бунт российских олигархов против президента РФ Владимира Путина в связи с новыми американскими санкциями является маловероятным.

Такое мнение высказал политолог, директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала во время чата в "Главреде".

"Ответ на этот вопрос хотят знать все, думаю, даже в США. По моему мнению, это (бунт российских олигархов против Путина, — ред.) маловероятно, учитывая те меры, которые предпринял Путин, включая создание своей гвардии. Но чудеса бывают", — подчеркнул Бала.

Напомним, ранее Бала дал прогноз политической карьеры Веры Савченко.