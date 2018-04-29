США призвали союзников ввести санкции против Ирана

США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы, заявил директор по политическому планированию в Госдепе США Брайан Хук.

В связи с этим новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию 28 апреля, передает Reuters.

"Мы призываем страны во всем мире наложить ограничения на любые лица и организации, связанные с ракетной программой Ирана, это также стало частью дискуссий с европейцами.

Иранские ракеты продолжают войны и страдания на Ближнем Востоке, они угрожают нашей безопасности и экономическим интересам, и они особенно угрожают Саудовской Аравии и Израилю", — подчеркнул Хук.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Россию и Иран ответственными за "зверства" Асада.