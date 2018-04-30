В Уэльсе злоумышленник трижды наехал на толпу: видео 18+

В воскресенье, 29 апреля, в центре Ньюпорта в британском Уэльсе неизвестный трижды наехал на толпу. В результате пострадали четыре человека.

В этот день в Ньюпорте проходил марафон. В нем принимали участие почти 6000 бегунов.

Как пишет Wales Online, прохожие пытались вытащить водителя из авто. Но он каждый раз снова разгонялся и въезжал в толпу заново.

Машину нападавшего нашли сгоревшей в нескольких кварталах от места происшествия. Сам подозреваемый был задержан. Его имя не называется, известно лишь, что ему 18 лет.

С терроризмом правоохранители данный инцидент не связывают.

Видео наезда на толпу в Уэльсе (18+):

Напомним, в канадском Торонто в результате наезда фургона на пешеходов погибли 10 человек, а 15 — пострадали.