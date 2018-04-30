Украинцу Павлу Грибу продлили срок содержания в российском СИЗО

Украинцу Павлу Грибу на два месяца продлили срок содержания в российском СИЗО.

Такое решение накануне принял Октябрьский райсуд Краснодара. Заседание было закрытым, на него не допустили даже украинского консула и мать пленника.

Под стражей Гриб находится уже 8 месяцев. За это время, как сообщают родные, у него упало зрение, на парня давят психологически и даже ограничивают в еде.

Ранее в МИД Украины обвинили российскую сторону в сознательном нанесении вреда здоровью Павла Гриба.

Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, в декабре 2017 года ему продлили срок содержания под стражей до 4 марта 2018-го. У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.