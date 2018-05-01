"Расистка". В РФ ответили Фарион на заявление об "умственно отсталых" россиянах

Сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков гневно отреагировал на недавнее заявление Ирины Фарион об этнических русских на территории Украины, которых она назвала "колаборантами", "детьми колонизаторов" и "умственно отсталыми".

"Тронувшаяся умом раситска и экс-депутат Рады И.Фарион назвала русских в Украине "умственно отсталыми". У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", - заявил Пушков в Twitter.

Напомним, в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев самой большой проблемой Украины. "Это отступники, предатели, ренегаты… Это не украинцы, они гибриды", — заявила она.

В рамках этой же программы Фарион назвала Надежду Савченко "троянской кобылой" и заявила о необходимости отправить ее в Россию в товарном вагоне поезда.