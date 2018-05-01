Не сошлись по поводу диагнозов: демонстрация на 1 Мая в Москве закончилась массовыми задержаниями

1 мая в центре Москвы на первомайской демонстрации были задержали 25 человек из колонны "психоактивистов".

Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". На их плакатах, в частности, были надписи: "Я знаю свой диагноз. А ты?", "Нас больше, чем кажется", ""Биполярочка" не модный аксессуар. Это мой диагноз".

"Колонна шла в рамках демонстрации профсоюзов, вход на которую был свободный для всех", — написала один из организаторов акции, художница Катрин Ненашева у себя в Facebook.

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Как заявила "ОВД-Инфо" одна из задержанных Анастасия Медведева, полицейские при задержании использовали силу. Другой участник колонны рассказал, что полицейские стали выталкивать активистов без предупреждения.

Задержанные находятся в ОВД "Таганский" и "Басманный".

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