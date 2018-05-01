Выборы премьера Армении: Сторонники оппозиционера Пашиняна собрались в центре Еревана

Сотни людей собрались утром во вторник, 1 мая, на площади Республики в центре Еревана - там, где будет организована прямая трансляция на громадных экранах выборов премьер-министра Армении.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "Интерфакс".

Никол Пашинян, единственный официально выдвинутый кандидат на пост премьера и лидер оппозиционной фракции "Елк" заявил о том, что правящая "Республиканская партия" "решила провалить выборы".

"Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Саргсяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра. Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади Республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии", — сказал он.

К слову, у фракции "Елк" в парламенте Армении девять голосов. Другая оппозиционная фракция "Царукян" (31 голос) и фракция "Дашнакцутюн" (семь голосов) тоже обещали поддержать кандидатуру Пашиняна.

Напомним, предыдущий премьер от правящей Республиканской партии Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля - после массовых акций протеста.



