Эксперты объяснили, чем новые санкции против России страшнее предыдущих

6 апреля Минфин США ввел против России новые санкции.

В список вошли 24 физических и 14 юридических лиц. При этом в список впервые попали представители крупного частного бизнеса. Теперь их активы в США заморожены, а деловые связи с иностранными компаниями запрещены.

"Новая газета" узнала у экспертов, чем эти санкции опаснее предыдущих и как они задевают обычных граждан РФ.

В частности, экономист Игорь Николаев назвал новые санкции "лакмусовой бумажка", так как проявили наиболее слабые места или направления дальнейших ударов по российской экономике.

"Мы "заначку" проедали вот в эти годы, когда находились под санкционным давлением. Если в начале 2015 года в нашем Резервном фонде было около 6 триллионов рублей, то спустя три года он обнулился", – напомнил Николаев.

В свою очередь экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что Россию от "настоящих взрослых санкций защищает, прежде всего, газ. И до тех пор, пока российский газ не имеет замены для трети стран Евросоюза, сценарий введения жестких санкций по иранскому образцу совершенно невероятен".

А вот Николаев уверен, что России в санкционном противостоянии экономическими методами победить невозможно.

Напомним, 2 мая Украина ввела новые санкции против России и боевиков. Деталей новых санкций в СНБО не раскрыли.

Ранее СМИ узнали о новых санкциях против России из-за выборов в Крыму. Расширение санкционного списка намечено на середину мая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.