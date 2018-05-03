В Сирии в результате крушения российского истребителя есть жертвы: фото

В Сирии в результате крушения российского истребителя Су-30СМ погибли два пилота.

В Минобороны РФ "РИА Новостям" сообщили, что огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — заявили в российском ведомстве.

Авария произошла около 9:45 над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Напомним, 18 марта в регионе Восточный Каламун боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили военный сирийский самолет Су-24.