"Оговорка по Фрейду". Макрон назвал "вкусненькой" жену австралийского премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию во время визита в Австралию, когда публично назвал жену премьер-министра "вкусненькой".

Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, опубликовал портал "ТСН". Согласно обнародованным данным, произнося речь в Сиднее, Макрон, благодаря австралийского премьера Малькольма Тернбулла за гостеприимство, по ошибке назвал его супругу Люси "delicious" ("вкусненькой"). Очевидно, политик спутал французское слово "delicieux" с его английским аналогом "delightful", желая использовать в адрес женщины эпитет "волшебная".

К слову, Тернбулл такой достаточно неожиданный комплимент для своей супруги воспринял с юмором и никак не стал заострять внимание на оговорке Макрона.

Напомним, ранее стало известно о книге Макрона, посвященной отношениям с женой Брижит.