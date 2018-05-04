Нобелевскую премию по литературе не будут вручать из-за секс-скандала

Нобелевский комитет не будет вручать премию по литературе в 2018 году.

Такое решение Шведская академия рассматривает из-за секс-скандала с участием мужа одной из членов академии, сообщается в пресс-службе комитета.

"Шведская академия решила отложить Нобелевскую премию по литературе 2018 года с намерением присудить ее в 2019 году. Согласно Закону Шведских фондов, Нобелевский фонд в конечном счете несет ответственность за выполнение намерений в завещании Альфреда Нобеля. В течение последних нескольких недель мы проводили непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем решение в четверг. Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Их решение подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию Нобелевской премии. Ничто из этого не влияет на присуждение Нобелевских премий 2018 года в других категориях призов", - сказано в сообщении.

Шведская газета Dagens Nyheter, которая опубликовала серию разоблачающих материалов о муже шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая является действующим членом Шведской академии. По данным издания, ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, а также разглашал имена нобелевских лауреатов. Несколько членов академии демонстративно покинули ее в связи с инцидентом, а впроследствии заявила об отставке и постоянный секретарь Сара Даниус.

Как ранее сообщалось, Нобелевскую премию по литературе за 2017 год вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".