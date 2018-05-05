Политолог рассказал, почему сирийская эпопея Путина не закончилась победой

Известный российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Главреду" рассказал о том, почему российская политическая верхушка и Владимир Путин лично в конечном итоге не смогли выйти из сирийского конфликта с победой.

"России хватает военного потенциала для любой международной авантюры. Однако проблема — в другом. Эту международную авантюру некуда "всунуть" в плане соотношения плюсов и минусов. Например, нельзя однозначно сказать, что происходящее в Сирии идет на пользу России. Путин ввел туда войска для того, чтобы с ним стал разговаривать Запад. И он своего добился — Запад стал с ним разговаривать, но… немножко не на том языке, на котором ожидал Путин", - сказал эксперт.

По мнению Орешкина, большинство планов Кремля и Путина насчет выравнивания международного положения России за счет Сирии закончились неудачно.

"Запад нанес удар по ЧВК "Вагнер", и, по официальным сообщениям Запада, было уничтожено 200 человек, также был нанесен удар по объектам с химическим оружием в Сирии… То есть нет ощущения, что Путин выходит из Сирии победителем, хотя режим Асада сохранить удалось. Но не очень понимаю, какая от этого выгода России (России — не как путинскому режиму, а как стране)", - подытожил он.

Напомним, ранее политолог оценил вероятность развязывания Путиным новой войны.