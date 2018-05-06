На акции протеста в Москве журналиста скрутили во время прямого эфира: видео

Журналист рассказал про особую жесткость правоохранительных органов РФ.
В субботу, 5 мая, в Москве журналиста проекта "Настоящее время" Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские во время освещения акции против президента Владимира Путина.
Александров говорил про особую жесткость правоохранительных органов во время акции протеста, сравнивая с другими акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Радио "Свобода".
Напомним, в России на акциях "Он нам не царь" задержали более тысячи человек.
Также сообщалось о задержании Алексея Навального.