На акции протеста в Москве журналиста скрутили во время прямого эфира: видео

В субботу, 5 мая, в Москве журналиста проекта "Настоящее время" Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские во время освещения акции против президента Владимира Путина.

Александров говорил про особую жесткость правоохранительных органов во время акции протеста, сравнивая с другими акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Радио "Свобода".

Напомним, в России на акциях "Он нам не царь" задержали более тысячи человек.

Также сообщалось о задержании Алексея Навального.