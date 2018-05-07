В США пятилетняя девочка с "прической Эйнштейна" стала объектом симпатий: фото

Пятилетняя жительница штата Флорида Ивлин Каббедж - одна из порядка ста человек на планете, имеющих генетическую мутацию, которая лежит в основе "синдрома неукладываемых/нерасчесываемых волос".

Как пишет The Daily Mail, структура волос у носителей этой редчайшей мутации такова, что окружающим обычно кажется – они встали дыбом, как от электрического разряда. Прическа Ивлин напоминает людям об Альберте Эйнштейне, о чем они обычно и говорят девочке и ее маме, которая расстраивается от таких замечаний.

Мама Ивлин рассказывает, что до десяти месяцев ее дочь была совершенно лысой. Соломенно-белые волосы начали расти ближе к году, причем каждый волосок напоминал пружинку, торчащую под прямым углом к голове. Копна непослушных, торчащих в разные стороны волос образовалась на голове Ивлин к двум годам. С тех пор волосы девочки не увеличиваются в длине, она даже ни разу в своей пятилетней жизни не была у парикмахера.

Ивлин пока не особо расстраивается из-за своей индивидуальности, а мама неоднократно пыталась укладывать ей волосы различными средствами, но ожидаемого результата не получила. Впрочем, малышка чаще получает позитивные отклики о своей колоритной внешности, нежели критику.

"Люди часто гладят ее по волосам и восхищаются тем, какие они удивительные – совершенно белые, пушистые и мягкие на ощупь. Такие волосы делают Ивлин уникальной", - говорит мама маленькой американки.

Напомним, аналогичное заболевание имеет 7-летняя Шила Мэдисон из австралийского Мельбурна. Малышка гордится своей уникальностью и даже стала звездой соцсетей.