Инаугурация Владимира Путина-2018: видео

Владимир Путин, в марте 2018 года вновь избранный презеидентом РФ, в понедельник, 7 мая пройдет через церемонии инаугурации - вступления в должность главы государства.

Согласно действующему законодательству, руководить Россией он будет следующие шесть лет - до 2024 года. Нынешняя церемония инаугурации станет для Путина уже четвертой по счету.





Она пройдет в в традиционном месте — Большом Кремлевском дворце (парадной резиденции президента РФ).

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями— за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.