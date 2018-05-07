"Деды бы негодовали". В России вывесили баннеры к 9 мая с грубыми ошибками: фото

В российском городе Курган фасады кинотеатра и Главпочтамта к 9 мая украсили баннерами с орфографическими ошибками − "Оборонна Севостополя", "Бресткая крепость".

Соответствующие фотоснимки были опубликованы в паблике "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте".

По словам представителей городской администрации Кургана, пресловутые плакаты с орфографическими ошибками были сделаны за частные деньги.

"Баннеры были изготовлены рекламным агентством "Контур" на безвозмездной основе для украшения города к празднику День Победы", — заявили чиновники.

В свою очередь, сотрудники рекламного агентства объяснили, что баннеры быстро были демонтированы. Их планируется водрузить обратно после исправления ошибок.

"Торопились, хотели быстрее", — объяснили в агентстве "Контур" изначальные баннеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России легко одетые школьники репетировали парад Победы в снегопад.