Трамп передал Путину поздравления с инаугурацией

Президент США Дональд Трамп поздравил с вступлением в должность своего российского коллегу Владимира Путина.

Слова лидера США озвучила в ходе брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает RT.

По словам спикера, Трамп выразил надежду на улучшение отношений между США и Россией.

Напомним, в понедельник, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет.

Как ранее сообщалось, астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" привел доводы того, что Путин для инауругации выбрал неблагоприятный день.

Как известно, накануне церемонии произошел конфуз во время поднятия российского флага над зданием Кремля.

Владимир Путин прибыл на свою очередную, уже четвертую по счету, инаугурацию в качестве президента РФ, на новом автомобиле-лимузине, выпущенном в рамках российского проекта "Кортеж".