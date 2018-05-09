В США рассказали о сроках возобновления санкций против Ирана

В течение трех-шести месяцев, поэтапно, будут возобновлены американские санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой.

Санкции будут возобновлены до уровня, который действовал до подписания Иранской ядерной программы, говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, сообщает пресс-служба ведомства.

"После завершения 90 и 180-дневного сроков, действие санкций снова наберет полную силу", — заявил министр.

Сама работа по восстановлению ограничений начнется немедленно.

В то же время в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что с 6 августа будет возобновлено действие запрета на покупку долларов правительством Ирана, санкций против торговли золотом и другими драгоценными металлами.

При этом возобновят действие санкций против покупки и продажи алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств, а также ограничения на операции с суверенным долгом Ирана.

Также вступят в силу санкции против иранского автопрома.

"С 4 ноября, по окончании 180-дневного срока, будет возобновлено действие санкций против судоходного и судостроительного сектора, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями и санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана", — отметили в Управлении.

В Госдепе заявили, что США и союзники "будут искать совместное решение иранской угрозы".

По словам госсекретаря Майка Помпео, "есть общая заинтересованность в том, чтобы решить проблему иранской угрозы и не дать Ирану развивать ядерное оружие".

В Белом доме подчеркнули, что готовы отменить санкции против Ирана, если Тегеран прекратит разработку ядерного оружия и средств его доставки и "прекратит дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и поддержку террористических организаций".

"Кроме прекращения разработки ядерного оружия, иранский режим должен избавиться от межконтинентальных баллистических ракет, отказаться от разработки ракет, способных доставлять ядерное оружие, и не поставлять их другим сторонам", — говорится в заявлении.

Среди террористических организаций, финансовую, военную и политическую поддержку которых должен прекратить Иран, в администрации Трампа назвали "Хезболлу", "ХАМАС", "Талибан" и "Аль-Каиду".

Также США требуют, чтобы Иран отказался от поставок оружия боевикам-хуситам в Йемене и не создавал угрозу судоходству в Персидском заливе.

Белый дом настаивает, чтобы Тегеран прекратил публично называть своей целью уничтожение Израиля, не организовывал кибератаки против США и их союзников.

Еще одним требованием, выдвинутым Тегерану, стал отказ режима от нарушения прав человека на территории страны.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку аннулированной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.