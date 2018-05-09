В МИД России нашли оправдание для США за введение новых санкций

Россия официально прокомментировала новые санкции США в отношении военных структур, которые были опубликованы на сайте Федерального регистра 9 мая.

В МИД новые санкции против Москвы объяснили "банальным желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии 14 апреля".

В качестве подтверждения своей версии ведомство назвало включение в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени Можайского, а также 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных Сил Российской Федерации: "Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской ПВО, сбивших большую часть ракет западных агрессоров".

Что касается ограничений в адрес ГРУ, то в МИД РФ напомнили, что США уже вводили против них санкции. "Похоже, американцы задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше", – отметили в ведомстве.

Дипломаты России посоветовали американцам "не переоценивать свои силы": "В Вашингтоне вообще никак не могут избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров".

Ранее уже сообщалось, что США ввели санкции против "оборонки" РФ. "Рособоронэкспорт" наказан за поставки вооружения в Сирию, Иран и КНДР.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока что не станут вводить новые санкции в отношении России.