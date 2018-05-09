В Москве отгремел салют на День Победы-2018: видео

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве завершились традиционным салютом.

Он длился около 10 минут.

Первые залпы раскрасили небо в 22:00 по московскому времени. Это традиционное время московских салютов: салютные залпы на фоне темного неба смотрятся намного более красочно и четко.

Напомним, в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную.

А возле станции метро "Арсенальная" во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка.

Без георгиевских ленточек не обошлось и в Запорожской области: там в Мелитополе правоохранители задержали трех человек.