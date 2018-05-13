В США нашли "украинский след" в очередной кибератаке - СМИ

Интернет-портал избирательного комитета округа Нокс (штат Теннесси) был выведен из строя на 60 минут в результате хакерской атаки - совершенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине.

Соответствующую информацию опубликовали в воскресенье, 13 мая, опубликовали журналисты агентства Associated Press.

По словам заместителя главы округа Нокс по информационным технологиям Дэвида Болла, происшествие произошло 1 мая во время местных выборов (мэрских).

Как сказал чиновник, речь идет о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", запросивших доступ на сайт избиркома.

"Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел", - резюмировал Болл.

Кроме того, он заверил журналистов, что кибератака не принесла ни малейшего вреда голосованию и подведению итогов.

Напомним, ранее в США и Великобритании обвинили Россию в совершении масштабной кибератаки.