Воронежскую область атакует небывалое количество комаров: видео

15 мая 2018, 23:24

По словам специалистов, причина нашествия – погодные условия.

Полчища комаров атаковали Воронежскую область

Жители Павловского района Воронежской области шокированы миллионами комаров, которые напали в конце весны на регион.

Видео очевидцы публикуют в YouTube, констатируя, что стали объектом атаки полчищ насекомых.

По информации РИА "Воронеж", увеличение количества термитов связано с погодными условиями нынешнего года. Весна была снежной, а после потепления регион залило половодье.

По словам экологов, разлив местных рек спровоцировал образование временных водоемов, в которых установилась благоприятная температура для созревания личинок комара. Провести обработку специалистам вовремя не удалось, поскольку разлившиеся реки сделали некоторые районы труднодоступными. Впрочем, местные власти рапортуют, что все санитарные нормы выполнили вовремя.

"Все разрешенные методы борьбы с комарами специалисты используют", — заверил главный санитарный врач района Николай Симонов и призвал жителей пользоваться индивидуальными средствами защиты для себя и животных.

Местные жители вспоминают, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2013 году. Причиной также послужил избыток влаги.

Напомним, в аэропорту "Внуково" пассажиров рейса "Москва - Симферополь" из-за нападения пчел эвакуировали из ожидающего разрешения на взлет лайнера.

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весна Воронеж Нашествие реки комары влага
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