"Демонстрирует власть Путина, но и слабость его режима". ИноСМИ - об открытии Крымского моста

Во вторник, 15 мая, накануне запуска движения торжественно открыли автодорожную часть Крымского моста во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.

Кроме того, выяснилось, что во время поездки Путин нарушил ПДД за рулем КамАЗа.

Запуск Крымского моста широко освещался и в мировых СМИ.

The Washington Post: Как и многие ключевые моменты президентства Путина, это было телевизионное мероприятие, призванное продемонстрировать его решимость и авторитет. ГосТВ вело прямую трансляцию с камеры, установленной внутри кабины грузовика, и показало в прямом эфире, как Путин включил передачу и немного побеседовал с сидящим рядом строителем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что путинский проект моста показал, что "даже наиболее амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы.

Открытие моста стало важной вехой в усилиях Путина показать миру - и своему народу -что аннексия Крыма необратима. Но она и подчеркнула замкнутую на Путина систему политического и экономического покровительства в России. Роль Ротенберга в строительстве моста показала, что миллиардеры используют свою близость к Путину ради еще большего обогащения, оказывая услуги государству.

Читайте также Крымский мост стал символом вечной вражды между Россией и Украиной

Акцент на роли Путина в этом проекте указывает и на менее приятную реальность — бесчисленное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране. В рейтинге Всемирного банка по качеству торгово-транспортной инфраструктуры Россия занимает 94-е место в мире, уступая Тунису и опережая Колумбию. По всей стране россияне жалуются на коррупцию и плохую реализацию инфраструктурных проектов, и мост в Крым будет означать, что в другие объекты денег будет вкладываться еще меньше, считает московский политолог Дмитрий Орешкин.

Комментарии:

californication: Фактическая стоимость моста составляла всего 1 миллиард долларов, а остальные 3 миллиарда долларов навсегда осели в карманах коррумпированного убийцы-диктатора Путина и его приятелей.

independentvoter81: Не знал, что Россия идет после Туниса в вопросе транспортной инфраструктуры. Это горестно. Все россияне должны стыдиться своего убийцы-диктатора за кражу богатств страны и их разбазаривание вместо того, чтобы инвестировать в страну и нести процветание обычному русскому человеку.

richard_schumacher: Критика относится к коррумпированному правительству, а не народу. Жалко, что люди, которые победили нацистов и изобрели космические путешествия, опустились до того, что вторгаются в соседние страны, воруют кредитные карты и мошенничают на Олимпиаде.

Daily Telegraph: Открытие моста, который станет первой в России дорожной связью с Крымом, для Владимира Путина является символической победой, которая также уменьшит изоляцию аннексированного полуострова. Эксперт по транспорту Михаил Блинкин и другие утверждали, что полуостров вполне может справиться с перевозками пассажиров за счет увеличения количества паромов и решить транспортную проблему за гораздо меньшие деньги, но, как сказал он новостному сайту Крым.Реалии, выбор в пользу парома лишил бы проекта грандиозности, как в случае с мостом, и "не говорил бы о России как о мировой державе".

Читайте также Крымский мост: история о том, как Украина сама себя обманула

Этот "проект века" завершает то, что Владимир Путин назвал историческим воссоединением России с Крымом спустя четыре года после того, как он был аннексирован у Украины после прозападной революции. В напоминающем советскую пропаганду вокруг объектов строек эфире государственное телевидение трубило, что мост был открыт на полгода раньше графика, хотя грузовые автомобили смогут ехать по нему не раньше осени.

Комментарии:

David Marsh: Очень впечатляющий мост. Мост в 12 миль построен всего за 27 месяцев и сдан на 6 месяцев раньше запланированного срока! Это просто потрясающе. Особенно, когда вы думаете, что случится, если подобный мост будет построен в Великобритании. После Brexit нам придется построить мост между Северной Ирландией и Шотландией. Кэмпбеллтаун в округе Антрим составляет всего 12 миль, но готов спорить, что эта постройка займет больше 27 месяцев, будет опаздывать по графику и стоить миллиарды долларов. И эти люди говорят, что Россия коррумпирована.

Cuppa Tea: Это впечатляющий инженерный подвиг.

Andy Webster: Будем надеяться, он рухнет с первым же льдом.

Le Monde: Все эти тяжелые характеристики отнюдь не новы, о них было известно десятки лет назад. Потому что до Владимира Путина Сталин, Гитлер и даже Николай II хотели построить этот мост. Во время Второй мировой войны была построена первая деревянная конструкция, но вскоре была разрушена льдом. Идея вновь возникла в начале XXI века, когда рассматривались варианты российско-украинского партнерства, которые так ничем и не закончились.

Читайте также Сооружение "на соплях", или Почему россиянам не стоит разъезжать по Крымскому мосту

Такие технические условия могли отпугнуть какого угодно подрядчика. Согласно привычной практике для проектов, считающихся стратегически важными, Владимир Путин обратился к Аркадию Ротенбергу, олигарху и близкому другу президента, с которым он в детстве вместе занимался дзюдо. Миллиардер, упоминаемый в "Панамском досье", сыграл важную роль в подготовке Олимпиады в Сочи в 2014 году. Магнат, являющийся мишенью европейских и американских санкций с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, обладал всеми необходимыми инструментами, чтобы получить от Кремля 3 млрд долларов на подобную демонстрацию российского могущества.

Комментарии:

Suffit: Крым был русским со времен Екатерины II и был присоединен к Советской Украине в виде "подарка на день рождения" указом Хрущева в 1954 году. Нужно было остановить этот цирк, вызванный, напомню, попытками США подтолкнуть НАТО к расширению к российским границам. Эта ситуация в первую очередь нанесла ущерб интересам Европы из-за низкопоклонства лидеров ЕС.

LucM: Мои комментарии о Путине снова не проходят модерацию. Это позор, потому что необходимо напоминать, насколько этот ненавистный персонаж вредит современному миру и с какой радостью последний обойдется без Путина.

Alino: Сколько времени, энергии, отказов из-за обжалований в судах было бы принято во Франции во время постройки такого сооружения? Пока умеренные, но эффективные диктатуры двигаются вперед, демократические страны будут бороться за выживание.