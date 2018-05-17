Россия пыталась перевербовать объявивших голодовку украинских дельфинов - The Guardian

Украина утверждает, что у нее была целая дельфинья армия, пока Россия не аннексировала Крым и не взяла дельфинов в плен.

Об этом пишет британская газета The Guardian, вдохновленная рассказом постпреда Порошенко в Крыму Бориса Бабина, который на этой неделе заявил, что животные погибли, защищая свою страну. По его словам, дельфины умерли как патриоты, отказавшись выполнять приказы и есть пищу российских оккупантов, а начатая ими голодовка привела к их погибели.

Бабин рассказал, что дельфины повели себя намного достойнее, чем некоторые военнослужащие. "Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", — отметил он.

Другие источники, уточняет The Guardian, опровергают данные утверждения и обвиняют Украину в том, что она плохо обращалась с дельфинами. Украинский политик Владимир Олейник сказал, что киевские политические деятели всегда пытаются увидеть во всем "руку Москвы", хотя все понимают, что о дельфинах не заботился особо никто. А депутат РФ Дмитрий Белик утверждает, что почти все боевые дельфины использовались в коммерческих целях и были распроданы Украиной или умерли еще до 2014 года.

"Существует много дезинформации, которую невозможно проверить, о том, что случилось в секретном училище дельфинов в Крыму. Однако мы знаем, что в 2016 году россияне открыли тендер на покупку пяти дельфинов - и, в конечном итоге, купили их из московского дельфинария "Утриш", хотя и не объяснив причину покупки. Возможно, они думали, что новая партия дельфинов сможет убедить украинских собратьев перейти на сторону России", - резюмирует издание.