В Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие и раненые

В субботу, 19 мая, в германском городе Саарбрюккен неизвестный открыл стрельбу по прохожим: два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Как сообщает Spiegel Online, инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген возле одного из домов.

Согласно информации издания, правоохранители задержали нападавшего на месте. Однако мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет, сообщают в местной полиции. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.

Напомним, в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас, США) — погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения.