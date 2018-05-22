В Иране ответили на "беспрецедентные санкции" США

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в попытке повлиять на решения Тегерана относительно дальнейшего политического курса и ядерной стратегии.

"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир? Сегодня мир не допустит, чтобы Америка принимала решение за весь мир, поскольку страны независимы... Эта эпоха окончена ... Мы продолжим наш путь при поддержке нашей нации", - цитирует заявление иранского лидера Reuters.

Напомним, слова Рухани стали ответом на заявление Госсекретариата США, который пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории", если Тегеран не согласится на требования Белого дома. С таким спичем выступил госсекретарь США Майк Помпео, потребовав гарантий того, что "у Ирана никогда не будет возможности получить доступ к ядерному оружию".