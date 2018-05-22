Российский ответ Западу: Госдума приняла закон о контрсанкциях

Во вторник, 22 мая, российская Госдума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном чтении.

Одобренная законодательная инициатива позволит президенту вводить санкции против США и их союзников, меры могут применять в ответ на "недружественные действия в отношении России", говорится в тексте законопроекта.

Список товаров, которые могут быть запрещены к ввозу в Россию, составляет правительство. Ограничения при этом не будут распространяться на импорт лекарств, как предполагалось ранее.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.