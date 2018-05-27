"Газпром" и Турция договорились о прокладке газопровода до границ Евросоюза

Российский "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S.", — сообщили в пресс-службе "Газпрома", пишет "Немецкая волна".

Кроме того, сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" и турецкой енергокорпорацией Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что укладка первой "нитки" газопровода "Турецкий поток" будет закончена в мае нынешнего года.

Как известно, представители "Газпрома" начали разбирать отдельные трубы "Турецкого потока".