Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией — глава МИД Польши

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи", сообщает польское издание Рolsatnews.

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", — отметил Чапутович.

Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о том, что не планируют прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Кроме того, Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.