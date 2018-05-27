Генсек НАТО должен вмешаться в спор Украины с Венгрией — глава МИД Польши

Яцек Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи".
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи", сообщает польское издание Рolsatnews.
"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", — отметил Чапутович.
Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о том, что не планируют прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.
Кроме того, Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.
Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.