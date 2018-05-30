Убийство Бабченко: в ОБСЕ в ужасе от преступления

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир в ужасе от сообщений о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве.

Представитель ОБСЕ призвал власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование преступления, говорится в его сообщении в Twitter.

"В ужасе от сообщений о том, что известный российский журналист Аркадий Бабченко застрелен в его доме в Киеве", — отметил Дезир.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.