Трамп козырял количеством убитых вагнеровцев в Сирии – СМИ

На закрытом благотворительном мероприятии в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп хвастался действиями Пентагона во время боевого столкновения между американскими военными и российскими наемниками в Сирии.

"Подробности боя, как и раньше, засекречены, но 23 мая, обращаясь к участникам благотворительного вечера на Манхеттене, Трамп сказал, что был впечатлен работой американцев, которые пилотировали самолеты F-18. Он дал понять, что удары продолжались, возможно, всего "10 минут", и было уничтожено от 100 до 300 российских бойцов", - цитирует Politiko слова источника, который слышал слова американского президента.

Напомним, ранее газета The New York Times, со ссылкой на материалы Пентагона и свидетельства участвовавших в операции военных, рассказала о четырехчасовом бое за нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года, который закончился разгромом российских наемников.