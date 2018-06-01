Эксперт о спецоперации с Бабченко: серьезная пощечина Путину

Прошедшая в Украине спецоперация с российским журналистом Аркадием Бабченко является серьезной пощечиной президенту Российской Федерации Владимиру Путину, еще неизвестно, как он на нее отреагирует.

Власти России не будут просто так убивать медийную персону, рассказала политэмигрантка из РФ, эксперт международного аналитического центра по борьбе с кремлевской пропагандой Continental European Union Club Ольга Курносова в комментарии "Гордону".

"Да, Бабченко жив, но заказ на его убийство остался. Ему по-прежнему нужно быть осторожным. Я бы не сказала, что ситуация для него кардинально изменилась. Конечно, украинские спецслужбы молодцы, что провели такую операцию", — отметила собеседница.

По словам эксперта, в эйфорию она бы не впадала, поскольку "угроза для Аркадия сохраняется". "И еще сейчас важно доказать, что заказ на убийство был отдан спецслужбами РФ. Спецоперация с Бабченко — серьезная пощечина Путину, и еще неизвестно, как он на нее отреагирует", — добавила Курносова.

"Наш враг действует по принципу серийного маньяка — его следующий шаг очень сложно предугадать. Нужно понимать, что одна из целей Кремля — дискредитация не просто украинской власти, а государственности страны в целом. Кремль не будет просто так убивать медийную персону — для российских властей важен пропагандистский эффект", — подчеркнула она.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.