Элитная недвижимость в РФ и за границей. Стало известно, как живет бывшая жена Путина после развода

Бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила владела земельными участками в элитном районе Подмосковья.

Коттеджный поселок "Миллениум парк", расположенный в 20 километрах от Москвы по Новой Риге, называют подмосковной Венецией. Согласно документам из Росреестра, в 2016 году почти два с половиной гектара земли — 240 соток — здесь купила Людмила Александровна Очеретная (так после второго замужества зовут бывшую жену Владимира Путина), передает "Медуза".

По словам журналистов, она приобрела сразу восемь участков, расположенных вдоль одного из каналов. Стоить они, по разным оценкам, могли от 384 до 432 миллионов рублей — при этом, по словам риелтора Villagio Estate, близость к воде и лесу существенно повышает стоимость земли.

"Своим участком в "подмосковной Венеции" Людмила Очеретная владела недолго. В ноябре 2017 года она продала все два с половиной гектара новому владельцу — Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компания "Фармсинтез". В телефонном разговоре с OCCRP Пуния подтвердил факт покупки земли, но сказал, что ему ничего не известно про прежних владельцев, потому что сделка проходила через риелторскую компанию. Стоимость приобретенных участков он называть отказался", — говорится в расследовании.

В апреле 2017 года сайт OCCRP выяснил, что Людмиле Очеретной принадлежит вилла "Сюзанна" во французском Биаррице стоимостью более шести миллионов евро.

"Вилла "Сюзанна", о которой в 2017 году писали "Медуза" и OCCRP, также не пользуется вниманием хозяев: ее реконструкция, похоже, приостановлена. Последний раз корреспондент OCCRP навещал здание прошлой осенью: материя, которая закрывала барельеф на крыльце, истрепалась, оконных рам и нескольких стен по-прежнему нет. Владельцем "Сюзанны" остается Артур Очеретный — только теперь она во французском кадастре записана не на главу ЦРМК лично, а на принадлежащую ему компанию, зарегистрированную по адресу виллы", - рассказали журналисты.

Также отмечается, что "Центр развития межличностных коммуникаций" стал после развода с Путиным источником дохода Людмилы.

Кроме того, по информации издания, бывшая жена Путина с 2014 года стала владелицей компании "Меридиан", которая занимается недвижимостью. Ей принадлежали 99% активов.

Напомним, ранее сообщалось, что на атлантическом побережье Франции экс-супруга Путина вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным приобрела виллу.