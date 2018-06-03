В Австрии заговорили о прекращении санкций против России

Евросоюз должен прекратить санкции против России, заявил вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", — сказал Штрахе в интервью изданию Oesterreich.

Отметим, что партия Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы за поддержку боевиков на Донбассе.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не снимет санкции с России до тех пор, пока в украинском вопросе не будет достигнуто прогресса.