"Не украинский эксклюзив": в России возродят производство Ан-124 "Руслан"

В России могут возродить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Об этом заявил генеральный директор ПАО "Ил" и вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин, пишет "Газета.Ru".

По его словам, производство самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 "Руслан" может быть перезапущено, так как две трети этих самолетов были построены на заводе в Ульяновске. Первоочередная задача, считает Рогозин, - поддержание "Русланов" в исправном состоянии. Перезапуск же производства - задача "решаемая, но крайне непростая".

В свою очередь, командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов заявил, что Ан-124 был самолетом, опередившим свое время, и вопрос о запуске новой линии этих машин остается открытым. По мнению Бенедиктова, Ан-124 нельзя назвать полностью украинской разработкой, поскольку над его созданием трудилась вся авиастроительная промышленность СССР. "Говорить о том, что самолет Ан-124 является интеллектуальной собственностью как минимум, неправильно", - говорит он.

Ан-124 "Руслан" был создан в СССР в 1980-х годах; первый полет он совершил в 1982 году, а эксплуатация была начата в 1987-м. Сейчас большая часть "Русланов" находится в ведении российских Воздушно-космических сил (16 единиц) и российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" (12), госавиакомпания Минобороны РФ "224-й летный отряд" владеет 8 самолетами, а в собственности украинских "Авиалиний Антонова" находятся 7 единиц Ан-124.

Напомним, в конце апреля украинский "Руслан" стал звездой на международном авиашоу в Турции. Самолет разместили на центральной площадке. Показать Ан-124 на своей выставке турки просили несколько месяцев. На шоу самолет показали в деле — проход над тысячами зрителей, крены, виражи и полет к морю.