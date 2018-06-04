В доме "детей лейтенанта Шмидта" Романовых заволновались о "духовном состоянии" Поклонской

В доме Романовых прокомментировали заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что потомки династии – "самопровозглашенные "государыни" и "цесаревичи", а также "дети лейтенанта Шмидта".

В беседе с RT директор канцелярии главы Императорского дома Романовых Александр Закатов выразил сожаление из-за "духовного состояния" Поклонской.

"Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу", — отметил он.

По его словам, Поклонская "распространяет клеветнические сведения", называя княгиню и ее сына "иностранцами", хотя их российское гражданство было восстановлено в 1992 году.

Напомним, ранее Поклонская отличилась крайне экстравагантным заявлением о том, что в Крыму якобы "замироточил" бюст императора Николая II Романова.