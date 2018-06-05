Нидерланды оценили степень ответственности Украины за катастрофу MH17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отрицает вину Украины за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - цитирует Блока Volkskrant.

Отмечается, что несколько оппозиционных партий сделали ранее заявление о вине украинской стороны в связи с тем, что не было закрыто воздушное пространство над зоной военного конфликта.

"Отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований готовить об ответственности Украины", - возразил оппонентам Блок.

Дипломат подчеркнул, что для Нидерландов важно сотрудничество с Украиной рамках расследования катастрофы.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".