Бабченко резко ответил Путину на критику своего "убийства"

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко едко ответил на слова президента России Владимира Путина, который во время "прямой линии" заявил, что спецоперация "убийства" россиянина в Украине была контрпродуктивной и "все осудили действия украинских властей как провокацию".

Бабченко в Facebook привел цитату из выступления Путина, в которой приводятся слова президента о том, что журналисты должны чувствовать себя в безопасности и это важнее спецоперации.

"Как же замечательно в России. Оказывается, мне была обеспечена безопасность, я не чувствовал на себе никакого давления, у меня было право на профессиональную деятельность. Даже не знаю, почему вдруг я беженцем стал", – с иронией отметил Бабченко.

Журналист добавил, что сейчас даже не может написать все, что хочет и думает, поскольку жена настаивает, что это может быть небезопасно для родни, которая осталась с России.

"Здесь я, сидя со сломанной жизнью в бункере под охраной, хотел написать знаменитое слово, которое начинается на букву "Х", и заканчивается на букву "о", но жена сказала: "Дай мне спокойно пожить, у тебя еще родня в России". От избытка безопасности, наверное. Вот таким вот будет мой тебе ответ, Чемберлен", - написал Бабченко.

Напомним, бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев, получив возможность задать на "прямой линии" вопрос президенту России Владимиру Путину, не поднимал острые и актуальные проблемы футбола, а всячески пытался выслужиться перед главой государства. Видео раскритиковали пользователи в Сети.