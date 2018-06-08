"Путин на канате". Российский художник карикатурой потроллил "прямую линию"

Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин карикатурой высмеял прошедшую в РФ "прямую линию" с президентом страны Владимиром Путиным.

На рисунке российский лидер изображен на канате, его автор опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Елкин нарисовал главу России балансирующим на веревке, которую подписал — "прямая".

Напомним, 7 июня в РФ проходила 16-я "прямая линия" с Владимиром Путиным. В частности, президент говорил об Украине. Ознакомиться с его главными заявлениями можно здесь.