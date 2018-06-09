Стало известно, как итальянский премьер изменил позицию по поводу России

Недавно вступивший в должность итальнский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с позицией членов Европейского союза в "Большой семерке" по поводу ненужности возвращения в ее состав РФ.

С таким заявлением выступил сделал президент Европейского Совета Дональд Туск.

"У меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "Большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей линии, - цитирует его агентство Reuters.

Напомним, ранее Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций против РФ и поддержал идею Дональда Трампа вернуть Россию в G8.