В Лондоне умер экс-гитарист легендарной рок-группы

В столице Великобритании, городе Лондон, в возрасте 68 лет ушел из жизни экс-гитарист легендарной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кируон.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице в соцсети Facebook.

"Дэнни дал нашей группе огромную силу в ранние годы. Его любовь к блюзу привела его в 1968 году в Fleetwood Mac, где он нашел свою музыкальную обитель на долгое время", — говорится в тексте.

Также известно, что музыкант скончался 8 июня. За время своего участия во Fleetwood Mac Кируон принимал участие в записи таких альбомов − "Then Play On", "Blues Jam at Chess" и "Kiln House", Future Games, Bare Trees.

