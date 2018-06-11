"Считает, что Путин труп?". Немецкий журнал разместил на обложке синего президента России

Один из самых известных еженедельных журналов Германии — Der Spiegel — разместил на обложке портрет президента Российской Федерации Владимира Путина в окружении других мировых лидеров.

Глава РФ появился на обложке номера за 9 июня, у политика необычный цвет кожи — синий, свидетельствует фото, опубликованное политологом, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексеем Голобуцким в Facebook.

"… "Шпигель" считает, что Путин труп?))", — задался вопросом эксперт.

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фотографии, на которой российский лидер выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном.