В Кремле перечислили, кто не решился бойкотировать ЧМ-2018

13 июня 2018, 16:41

Среди названных Песковым лидеров – ни одного представителя Евросоюза.

В Кремле пересилили лидеров стран – гостей открытия ЧМ-2018.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил имена государственных лидеров, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018 в России.

По его словам, в Москву по случаю проходящего в России турнира прибудут лидеры Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Абхазии — Рауль Хаджимба, пишет RT.

Также посетят церемонию главы Молдавии — Игорь Додон, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов.

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Кроме того, в данный список попали избранный президент Парагвая Мария Абдо Бенитес и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд", — уточнил Песков.

Таким образом, в перечень в основном вошли лидеры стран СНГ и Латинской Америки. При этом на церемонию открытия пригласили представителей двух государствах, которые не признаны большинством стран — это Абхазия и Южная Осетия. Что касается КНДР, то Северную Корею будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Ранее "Главред" писал, что потеряла Россия и чего ждать Украине от ЧМ-2018. Москва не получит тех имиджевых бонусов от проведения Чемпионата мира по футболу, на которые она рассчитывала.

Напомним, первым идею бойкота российского мундиаля озвучили в Великобритания. Довольно быстро британцев поддержали полякидатчане и исландцы. В конечном итоге, бойкотировать ЧМ-2018 предложили сразу несколько десятков депутатов Европарламента.

В это же самое время в Украине сложилась интересная ситуация с бойкотом показов матчей российского мундиаля. "Общественное телевидение" отказалось от своих прав на трансляцию еще зимой 2018-го. Однако впоследствии их подхватил телеканал "Интер". Далее комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законодательный запрет трансляций. Но во время очередного пленарного заседания депутаты не проголосовали за него.

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