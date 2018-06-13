Путин провел встречу с революционным премьером Армении Пашиняном

Лидер победившей революции Армении и новоизбранный премьер Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным, который одобрил присоединение Армении к Евразийскому экономическом союзу.

"Теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия (чемпионат мира по футболу) поговорить о двусторонних делах… Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, мы партнер номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос больше чем на 30%, в этом году тоже уверенный рост", - цитирует российского главу государства РИА Новости.

Пашинян высказал надежду на то, что отношения между странами будут развиваться на фоне соблюдения суверенитета и взаимного уважения.

"Я думаю, что все и в Армении, и в России довольны этим развитием (отношений). Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран. Это очень важно", — сказал армянский лидер.

По словам Пашиняна, представителям России и Армении необходимо встречаться чаще и обсуждать тонкости двусторонних отношений.

Напомним, это уже не первая встреча президента России и премьера Армении. Путин принял Пашиняна в Москве 14 мая и поздравил с назначением на высокий государственный пост.