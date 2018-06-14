Трамп объяснил, почему хотел бы видеть Путина на переговорах G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы президент Российской Федерации Владимир Путин присутствовал на переговорах в формате "Большая восьмерка" (G8), с ним можно было бы обсудить ситуацию в Сирии и Украине.

На саммитах G7 лидеры тратят, "наверное, 25 процентов времени на разговоры о России", рассказал глава государства в интервью Fox News.

"… и я сказал, что было бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты… В качестве примера, я скажу вам, что если бы он присутствовал на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для всего мира…", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что перед встречей глав стран "Большой семерки" (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) в канадском Квебеке Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в формат G8.

Лидеры государств G7 заявили, что условия, необходимые для возвращения РФ к переговорам в формате "Большой восьмерки", еще не достигнуты. Напомним, встречи в таком формате были приостановлены в 2014-м из-за российской агрессии в отношении Украины.