-
В Канаде неизвестные доброжелатели развесили плакаты Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
-
В Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018: фото Фото: Facebook/Сергей Щелкунов
В столице Канады Оттаве на столбах в центре города наклеили критические плакаты к российскому Чемпионату мира по футболу. Постеры нарисовал художник из Киева Андрей Ермоленко.
"На столбах в центральной части Оттавы появились постеры Андрея Ермоленко", - сообщил об инциденте в Facebook пользователь Сергей Щелкунов.
Судя по снимкам, не все канадцы поняли суть перформанса и некоторые плакаты оказались уже сорваны.
Напомним, талантливый украинский художник Андрей Ермоленко создал серию красных постеров, приуроченных к Чемпионату мира по футболу-2018 в России, которые демонстрируют "кровавую" сущность российского режима.