"Боялся монстра из дыры в туалете": фаны ЧМ-2018 поделились впечатлениями о гостинице в РФ. Фото

Радость от ЧМ-2018 в России двоим болельщикам из Уругвая омрачила местная гостиница, где они вынуждены были жить.

Как пишет портал 66.RU со ссылкой на самих фанатов – Хермана и Маурисио, в гостинице "Большой Урал" за неделю до матча появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей в сутки с человека (порядка 1050 грн по нынешнему курсу).

На фото комнаты выглядели прилично, и мужчины решили забронировать жилье. Обошлось оно им в 20 тысяч (около 8400 грн) за двое суток с четверых человек.

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Однако после заселения они были крайне разочарованы выбором, так как фото в интернете и действительность оказались "двумя большими разницами".

"Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли", — рассказал Херман.

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А Маурисио добавил: "Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло".

Администрация гостиницы данную ситуацию никак не прокомментировала.

Ранее "Главред" писал, что потеряла Россия и чего ждать Украине от ЧМ-2018. Москва не получит тех имиджевых бонусов от проведения Чемпионата мира по футболу, на которые она рассчитывала.

Напомним, первым идею бойкота российского мундиаля озвучили в Великобритания. Довольно быстро британцев поддержали поляки, датчане и исландцы. В конечном итоге, бойкотировать ЧМ-2018 предложили сразу несколько десятков депутатов Европарламента.

В это же самое время в Украине сложилась интересная ситуация с бойкотом показов матчей российского мундиаля. "Общественное телевидение" отказалось от своих прав на трансляцию еще зимой 2018-го. Однако впоследствии их подхватил телеканал "Интер". Далее комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законодательный запрет трансляций. Но во время очередного пленарного заседания депутаты не проголосовали за него.

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