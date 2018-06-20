В ЕС отреагировали на выход США из Совета ООН по правам человека

Европейский союз считает, что решение США покинуть Совет ООН подрывает их роль защитника демократии в мире.

Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, передает УНН.

"Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно", - сказано в заявлении.

Во вторник, 19 июня, постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - заявила Хейли.

По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не увенчались успехом. "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека. - Прим.) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.